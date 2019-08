Coppa Italia e Coppa Liguria, i risultati degli anticipi

Genova. Si sono disputati alcuni anticipi di Coppa Italia e Coppa Liguria.

Il Campomorone, in Coppa Italia Eccellenza, ha avuto la meglio (1-0) sul Finale, grazie ad una rete messa a segno dal solito implacabile cannoniere, che risponde al nome di Moreno Curabba. I savonesi escono sconfitti e rammaricati per aver fallito, con Vittori, un calcio di rigore sul parziale di 0-0.

Nella gara di Coppa Italia di Promozione, il Don Bosco Spezia, si è aggiudicato il derby (5.3) con il Magra Azzurri.

La Coppa Liguria ha visto lo svolgimento di sette incontri.

Nel savonese, Baia Alassio e Andora hanno pareggiato 1-1 e con lo stesso risultato è terminato il match tra Letimbro e Aurora Cairo.

C’era molta attesa e curiosità per vedere all’opera Città di Cogoleto e Voltrese, che hanno dato vita ad una piacevole partita terminata 0-0.

La Voltrese ha avuto un paio di occasioni nel primo tempo, mentre nella seconda frazione di gioco, i cogoletesi di mister Derio Parodi hanno sfiorato il goal in almenro tre occasioni, con Grezzi, la cui conclusione dal limite è stata sventata in corner da Mancuso e con Sciutto, che è andato molto vicino al goal in un paio di occasioni.

Le formazioni

Città di Cogoleto: Nucci; Ferrando, Lupia, Fazio (Martinez), Mastrogiovanni, Perrone, Grezzi, Molinaro, Sciutto, Grandoni, Maragliano (Doga)

Voltrese: Mancuso, D’Ascoli, Bottino, Della Vecchia, Carta, Ferrari, Molinari, Navone, Siri, Cardillo, Malinconico

La Superba, grazie ad una rete del solito Donato ha piegato (1-0) il Torriglia.

Anpi Casassa e Bargagli si sono divise (0-0) la posta, al pari di San Desiderio e Borgoratti.

Il Sori ha vinto (3-2) la resistenza del Rapallo, mentre il Casarza Ligure ha espugnato (3-2) il terreno del Beverino.