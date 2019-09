Coppa Italia di Promozione: lungo elenco di squalificati

Recco. La Loanesi San Francesco, nella partita persa 0-1 con il Bragno, ha schierato il calciatore Samuel Gaetano Baglio, per il quale però non era ancora giunto il transfer, dato che risulta essere tesserato per una società svizzera.

Pertanto, il giudice sportivo ha tramutato il risultato in 0-3. Samuel Gaetano Baglio è stato squalificato per due giornate a decorrere dalla data del suo eventuale tesseramento. Il dirigente Aldo Graziano è stato inibito fino al 26 settembre. La Loanesi San Francesco è stata multata di 200 euro.

Per quanto riguarda gli altri calciatori, Mirko Canepa (Golfo Paradiso PRCA), Fabio Laera (Dianese e Golfo) e Florian Metani (Loanesi San Francesco) sono stati squalificati per due giornate.

Fabio Baroni, Omar Rampini (Varazze Don Bosco), Alessio Lupi (Arenzano), Gianluca Martino (Celle Ligure), Raffaele Giordano (Forza e Coraggio), Michele Schirru (Legino), Roman Javier Stefanzl (Marassi), Saverio Di Carlo, Federico Gallio (Sammargheritese), Manuel Polani (Valdivara 5 Terre), Andrea Cardini (Vallescrivia), Federico Tiola (Veloce) e Samuele Leggio (Ventimiglia) dovranno saltare la prossima partita.

Mario Gerundo, allenatore della Veloce, è stato squalificato per una gara. Davide Baldaccini, dirigente della Veloce, è stato inibito fino al 12 settembre.