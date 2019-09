Coppa Italia di Eccellenza: sette giocatori fermati dal giudice sportivo

Sestri Levante. Nel fine settimana si concluderà la prima fase della Coppa Italia di Eccellenza. Sono sette i calciatori che non potranno scendere in campo, in quanto fermati dal giudice sportivo.

Giacomo Mazzino (Rivasamba) è stato squalificato per tre giornate in quanto espulso perché “dopo un contrasto falloso, a gioco fermo e da terra, sferrava un calcio ad un avversario, colpendolo con i tacchetti, senza conseguenze lesive”.

Filippo Musso (Campomorone Sant’Olcese) (nella foto), Luca Doffo (Cairese), Mariano Rudi (Genova Calcio), Amerigo Castagna (Pietra Ligure), Mattia Grandoni (Albenga), Davide Sancinito (Imperia) e Giuseppe Bertuccelli (Rapallo Rivarolese) dovranno saltare la prossima partita.