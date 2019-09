Coppa Italia, al via la nona edizione

Rapallo. Si prospetta un fine settimana importante per la pallanuoto femminile con l’inizio della nona edizione della Coppa Italia.

A partire da oggi al 29 settembre, la prima fase consisterà in due gironi composti da cinque squadre ciascuno.

Per il girone A, a Padova, si sfideranno NC Milano, CSS Verona, Pallanuoto Trieste, Plebiscito Padova e L’Ekipe Orizzonte campione d’Italia.

Per il girone B, a Firenze, sarà la volta di Bogliasco 1951, RN Florentia, Rapallo Pallanuoto, Vela Nuoto Ancona e la SIS Roma detentrice del trofeo nazionale per club.

Di seguito il calendario delle giornate in cui scenderanno in vasca Rapallo Pallanuoto e Bogliasco 1951 per questa prima fase.

Girone B – Firenze

1^ giornata – venerdì 27 settembre

19.45 Bogliasco 1951-Rapallo Pallanuoto

21.00 RN Florentia-SIS Roma

2^ giornata – sabato 28 settembre

10.00 SIS Roma-Bogliasco 1951

11.15 Rapallo Pallanuoto-Vela Nuoto Ancona

3^ giornata – sabato 28 settembre

18.00 Vela Nuoto Ancona-Bogliasco 1951

19.15 RN Florentia-Rapallo Pallanuoto

4^ giornata – domenica 29 settembre

9.30 Vela Nuoto Ancona-SIS Roma

11.00 Bogliasco 1951-RN Florentia

5^ giornata – domenica 29 settembre

16.30 SIS Roma-Rapallo Pallanuoto

17.45 RN Florentia-Vela Nuoto Ancona

Le prime tre squadre che si classificheranno dei due gironi, si qualificheranno alla Final Six che si terrà dal 6 all’8 dicembre.

Nei quarti di finale (6 dicembre) si incroceranno le seconde e terze della fase preliminare (2A-3B e 2B-3A), mentre le prime dei due gironi accedono direttamente alle semifinali del 7 dicembre (1A-vincente 2B-3A e 1B-vincente 2A-3B).

La finale per il quinto posto tra le perdenti dei quarti si disputa il 7 dicembre, le finali per il terzo e primo posto sono previste l’8 dicembre.