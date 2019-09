Controllo e sicurezza, nuova telecamera installata presso i giardini Peragallo di Pegli

Genova. Continuano le installazioni di telecamere dedicate alla video sorveglianza della città.

Aster ha completato in questi giorni la messa in funzione di un apparecchio presso i giardini di piazza Peragallo a Pegli, dove più volte sono stati segnalate situazioni di degrado da parte dei cittadini.

L’intendo della amministrazione civica, quindi, è quello di rispondere a quello che si considera degrado, con la video sorveglianza: per questo motivo in tutti i quartieri stanno arrivando gli “occhi elettronici”, puntati sui luoghi storicamente più predisposti all’assembramento di persone in ore notturne.