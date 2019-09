Genova. Undici mila candidati per 91 posti da istruttore servizi amministrativi per il Comune di Genova: e così questa mattina Fiera di Genova ha accolta una fiumana di persone, pronte a misurarsi con la prima prova del concorsone, in un intreccio di ansie, sogni, progetti di vita e scommesse.

“Chi sarà selezionato entrerà a far parte dell’organico comunale con il livello C – spiega l’assessore Viscogliosi – e sarà formato in modo da poter essere utilizzato in maniera trasversale in tutti gli ambiti della amministrazione civica.

Una concorso con numeri che non si vedevano da tempo, e che ha richiamato oltre 2 mila persone da tutto il paese, mentre le altre 9 mila provengono dalla Liguria. “In questi mesi abbiamo cercato di portare avanti un turn over per dare freschezza alle forze comunali – sottolinea l’assessore al Personale – mentre il Decreto Genova ci ha permesso altre assunzioni a tempo determinato”.

Una giornata da “stress test” anche per l’organizzazione di questo evento: “Ci abbiamo lavorato tutta l’estate, e oggi sono operativi oltre 200 dipendenti comunali, mentre polizia locale e Amt hanno rafforzato il servizio per permettere agli 11 mila candidati di raggiungere senza problemi la Fiera di Genova”.