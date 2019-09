Concluso il Campionato Intercircoli di vela

Ultimo atto per il Campionato Intercircoli per tutte le derive, evento organizzato dal Cnu Costaguta di Voltri, CV di Arenzano e il CV di Cogoleto. Giornata di mare calmo e vento leggero che ha consentito lo svolgimento delle tre regate previste. In totale 12 prove in quattro giornata che ha permesso di scartare le tre prove peggiori di ogni concorrente.

Per questa edizione è stato introdotto un nuovo premio, la Coppa Città di Voltri che è andato al circolo che ha ottenuto i migliori cinque piazzamenti nella classifica Overall durante le prove disputate proprio a Voltri. Proprio il circolo Costaguta si è portato a casa la Coppa. Seconda novità quella di un premio legato ai più assidui presenti sulla linea di partenza che sono stati scelti fra i non premiati.

Nota a parte merita il momento di commozione durante la premiazione in cui è stato ricordato Gianni Antinoro membro del Costaguta che è mancato improvvisamente ad inizio agosto. Due suoi amici, Ludovico e Michele hanno voluto comunque ricordarlo regatando con la sua imbarcazione alla gara alla quale si era iscritto.

Di seguito le classifiche per categoria

Gruppo Misto:

1° Larosa Fabrizio/Patrone Giuseppe – 470 – CVC con 9/12 presenze e 26 punti

2° Cianchi Giovanni – X4 – CVA con 12/12 e 27 punti

3° Curotti Paolo/De Padova Ludovico – 470 – CVC con 9/12 e 28 punti

Laser Std:

1° Laviosa Andrea – LNI Sestri – con 9/12 presenze e 9 punti (Primo assoluto anche in Overall)

2° Gibbin Maurizio – CVC con 9/12 e 23 punti

3° Figari Giovanni – CNUC con 12/12 e 26 punti

Laser B (Laser Radial e Laser 4.7):

1° Mongiardini Pietro – Radial – CVA – con 12/12 presenze e 14 punti

2° Sansone Carmine – 4.7 – CVA con 12/12 e 17 punti

3° Mulone Matteo – 4.7 – CN Ilva con 9/12 e 24 punti