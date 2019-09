Cogoleto, domato incendio nello stesso punto dove era bruciato nei giorni scorsi

Cogoleto. Nella notte, per cause ancora da accertare, le fiamme hanno ripreso vigore, fortunatamente in una zona limitata, tanto da consentire ai vigili del fuoco di intervenire per spegnere il nuovo incendio sulle alture di Cogoleto, alle spalle dell’Aurelia.

Il primo rogo si era sviluppato tra venerdì e sabato interessando l’area intorno a via Gioiello.

L’intervento è durato dalle 2 alle 4.30 del mattino.