Cogoleto. Il debutto in campionato della nuova realtà Città di Cogoleto, nata in estate dalla fusione tra Sciarborasca e Cogoleto, non è stato positivo in termini di risultato: sul campo del Maggio è finita 3 a 1 per la Ruentes.

Derio Parodi, allenatore del Città di Cogoleto, dichiara: “Abbiamo fatto grossi errori e abbiamo permesso ad una squadra collaudata di farci gol“. Dopo aver subito il vantaggio ruentino, i locali sono andati vicini al pari, ma poi sono stati puniti. “Al di là del valore della Ruentes, analizzando la partita mi accorgo che se avessimo fatto meno errori potevamo portarla tranquillamente in porto; sicuramente non vincendola, ma non con questo risultato” ammette il mister.

“Sul 2 a 1 – prosegue Parodi – abbiamo permesso di palleggiare al limite dell’area e ad un centravanti così non puoi dare tanto spazio. E poi infortuni gli Mastrogiovanni e la malattia di Grezzi ci hanno un po’ condizionati, ma non voglio trovar scuse”.

Martedì si riprendono gli allenamenti. “Parlerò il meno possibile e cercherò di lavorare, perché più che altro hanno bisogno del lavoro più che del parlare, perché tanto le parole le porta via il vento”, chiude il mister.

Davide Revello, oggi al suo esordio in Prima Categoria, commenta: “Sono contento dell’esordio. La gara è stata combattuta. Nel primo tempo abbiamo preso gol su delle disattenzioni che possiamo curare nei prossimi allenamenti. La squadra è stata combattiva, quindi penso che si possano raggiungere dei buoni risultati nel corso della stagione“.

Per Davide l’approdo al Cogoleto “è stato piacevole, mi sono trovato subito bene sia con il mister, con i dirigenti e con i compagni e spero vada tutto a buon fine, fino al termine del campionato”.