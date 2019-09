Cinghiali di “riviera”, tuffo in piscina a Rapallo per un ungulato

Rapallo. Ci sono i cinghiali del Righi, che passano il tempo libero ruzzolando tra i bidoni della spazzatura dei quartieri collinari, e ci sono i cinghiali di riviera. Li puoi trovare farsi due vasche in una piscina privata nel giardino di una villa sulle alture di Rapallo.

Si scherza, ma neppure troppo perché l’episodio raccontato con un breve video su Facebook dal sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco è sintomo di una problematica ormai quasi fuori controllo.

“Questa è una delle tante segnalazioni che ricevo quotidianamente, sia come sindaco di #Rapallo, sia come vicesindaco della Città Metropolitana di Genova, in merito a questa problematica”, scrive Bagnasco sui social network.