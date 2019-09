Chiavari, riqualificazione di Sampierdicanne. L’incontro pubblico per conoscere i dettagli del progetto

Chiavari. L’amministrazione civica di Chiavari incontrerà la popolazione per presentare il progetto di riqualificazione del quartiere di Sampierdicanne.

L’obiettivo è quello di arrivare ad un miglioramento della viabilità, con interventi di messa in sicurezza delle canalizzazioni delle acque bianche a monte del rio Bona, nuovi parcheggi pubblici e restyling di piazza Salvo D’Acquisto.

Durante l’incontro pubblico che si svolgerà venerdì 6 Settembre 2019, alle ore 17.30 in piazza Salvo D’Acquisto, il Sindaco Marco Di Capua e i consiglieri di maggioranza saranno a disposizione dei residenti, e di tutta la cittadinanza, per fornire informazioni relative agli interventi prioritari per il miglioramento della zona, in termini di sicurezza e fruibilità, e per recepire eventuali osservazioni e suggerimenti.