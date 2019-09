Ceres, fumata nera: nessun accordo tra azienda e sindacati

Genova. Le posizioni troppo rigide dell’azienda, hanno provocato il mancato accordo tra Ceres e organizzazioni sindacali. Lo riferiscono Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, che hanno provato ad avviare una trattativa legata al trasferimento della sede da Genova a Milano.

“La trattativa che ha visto impegnate le parti da ormai più di due settimane – riferiscono i sindacati – si è conclusa questa mattina con una fumata nera”. L’azienda ha deciso di chiudere la sede storica a Genova, decidendo di trasferirsi a Milano.

“Nonostante i vari tentativi che abbiamo fatto per trovare un accordo che avesse un equilibrio e la soddisfazione di ambo le parti – spiegano in una nota – la rigidità della Ceres non ha reso possibile una conclusione positiva. Le segreterie su espresso mandato dei lavoratori hanno respinto l’accordo. Filcams, Fisascat e Uiltcs si augurano che questa battuta d’arresto porti la Ceres a più miti consigli”.