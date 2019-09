Cerchi l’anima gemella a Genova? ecco le proposte di Obiettivo incontro delle persone che stanno cercando compagnia

PER LEI

ANGELO è un 39enne affidabile, con un’ottima posizione lavorativa nel campo dei motori, che gli permette di conoscere molte persone. Tra di esse, non ha ancora trovato la ragazza giusta, con cui condividere l’obiettivo per lui più importante: un progetto familiare.

DAVIDE, imprenditore di 52 anni, brizzolato, alto, dalla voce profonda. E’ un uomo con la testa sulle spalle, in gamba nel suo lavoro, molto attivo e attento alle esigenze altrui. Cercherebbe una Lei semplice, gradevole, ottimista, che ami il mare e viaggiare per affettuosa amicizia.

ROBERTO, 64 anni, chef di professione. Un uomo simpatico, educato e molto attivo. Gli piace tenersi in forma e fare escursioni all’aria aperta. Dopo molto tempo dedicato alla realizzazione professionale adesso ha voglia di innamorarsi.

PER LUI

MARTINA 28enne, commessa, diplomata, allegra, briosa, sportiva. Amante dello snowboard e della pallavolo, il sabato sera ama andare a ballare. Cerca un ragazzo anche più grande di lei, che abbia un buon lavoro e sia allegro e vivace.

FASCINO, eleganza e vivacità contraddistinguono Virna, 47enne dal sorriso contagioso, molto disinvolta, di mentalità aperta, ama stare a contatto con le persone e conduce un’attività in proprio. Divorziata da tempo, al suo fianco desidera un uomo di ottimo standing, affidabile e intraprendente.

GIORGIA, insegnante di lettere, 63 anni portati con grazia e d’aspetto elegantemente curato: è una donna con la D maiuscola, sensibile, protettiva e molto dolce. Conoscerebbe un signore sentimentalmente libero a cui piaccia viaggiare e guardare la vita con piglio curioso.

CONTATTACI, SENZA IMPEGNO, PER QUALCHE INFORMAZIONE IN PIU’ O PER UN COLLOQUIO GRATUITO!

Sede di Genova

Via Domenico Fiasella 4/9

Tel. 010.57001032

SMS/WA 392.9209238

genova@obiettivoincontro.it

https://www.obiettivoincontro.it/sede.asp?sede=40&t=Genova