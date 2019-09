Centro storico, nuovo punto di raccolta AMIU in vico del Trogoletto

Importanti novità a Genova legate al progetto di Amiu per l’avvio e lo sviluppo di nuovi Ecopunti ad accesso controllato nel Centro Storico di Genova. Dopo un mese dedicato alla consegna dei badge a cittadini e commercianti delle zone interessate, da oggi, lunedì 30 settembre, partono le attività dell’Ecopunto in Vico del Trogoletto 19r. Nel corso del 2019 è inoltre prevista l’attivazione degli spazi in Via della Maddalena 17r e in Via della Maddalena 43r.

Il Centro Storico di Genova, in cui vivono oltre 20.000 persone su 113 ettari, per la sua densità abitativa e per il suo valore turistico necessita di un trattamento particolare per l’igiene del suolo (più lavaggi stradali al giorno e operatori dedicati ai percorsi turistici), per il sistema di raccolta dei rifiuti (svuotamenti più frequenti di cestini e cassonetti e disinfezione settimanale dei cassonetti) e per la raccolta differenziata.

L’area del Centro Storico è servita dagli Ecopunti: ex magazzini a piano strada che ospitano i contenitori per la raccolta dei diversi materiali. Gli Ecopunti sono utili per togliere i cassonetti dei rifiuti da zone di pregio e dagli itinerari turistici, creando spazi dedicati alla differenziata anche nei vicoli.

Per scoraggiare l’uso improprio, garantendo il corretto recupero dei diversi materiali, Amiu ha attivato un progetto di Ecopunto ad accesso controllato. L’accesso non è libero ma serve un badge elettronico personale distribuito da Amiu. All’interno si trovano tutti i contenitori della differenziata, compreso l’umido. Sono dotati di un controllo di videosorveglianza e di un sistema antintrusione ratti. L’orario di accesso è quello indicato nell’ordinanza comunale 2018/130 del 24/04/2018: dalle ore 7 alle ore 22 di tutti i giorni (per i commercianti orario libero tutti i giorni).

I 9 Ecopunti ad accesso controllato già realizzati, a cui da oggi si aggiunge Vico del Trogoletto 19r, sono in:

Vico San Cristoforo * (zona Prè)

Vico Durazzo * (zona Prè)

Piazza Santa Sabina * (zona piazza della Nunziata)

Via dei Fregoso (zona Ghetto)

Salita dell’Oro (zona Lomellini)

Vico Spinola (zona Maddalena)

Vico Scienza (zona Maddalena)

Vico Giannini (zona Sottoripa)

(* riservati ai commercianti)

Come detto, nel corso del 2019 è inoltre prevista l’attivazione degli spazi in Via della Maddalena 17r e in Via della Maddalena 43r. Il programma per il 2020 riguarderà poi l’area Banchi / Orefici / San Lorenzo.