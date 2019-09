Centro storico, nuovi ecopunti per il conferimento dei rifiuti: ecco tutti i dettagli

Prosegue il progetto di Amiu per l’avvio e lo sviluppo di nuovi Ecopunti ad accesso controllato nel Centro Storico di Genova. Il 30 settembre è prevista l’apertura dell’Ecopunto in Vico del Trogoletto 19r, mentre nei mesi successivi verranno attivati gli spazi in Via della Maddalena 17r e in Via della Maddalena 43r.

I cittadini, avvisati da specifiche locandine nei portoni, avranno un mese di tempo per ritirare il proprio badge presso il point Amiu in vico Angeli 21r (angolo via Garibaldi): da oggi, lunedì 16 settembre, a venerdì 11 ottobre, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17 (sabato e domenica esclusi). Per le utenze non domestiche, ai commercianti delle zone interessate, le “chiavette elettroniche” saranno consegnate porta a porta grazie alla squadra di informatori ambientali Amiu.

Gli Ecopunti sono ex magazzini a piano strada che ospitano i contenitori per la raccolta dei diversi materiali, utili per togliere i cassonetti dei rifiuti da zone di pregio e dagli itinerari turistici, creando spazi dedicati alla differenziata anche nei vicoli. Per scoraggiare l’uso improprio, garantendo il corretto recupero dei diversi materiali, Amiu ha attivato e sta sviluppando un progetto di Ecopunti ad accesso controllato.

L’accesso non è libero ma serve un badge elettronico personale. All’interno si trovano tutti i contenitori della differenziata, compreso l’umido. Sono dotati di un controllo di videosorveglianza e di un sistema antintrusione ratti. L’orario di accesso è quello indicato nell’ordinanza comunale 2018/130 del 24/04/2018: dalle ore 7 alle ore 22 di tutti i giorni (per i commercianti orario libero tutti i giorni).

I 9 Ecopunti ad accesso controllato già realizzati sono in:

Vico San Cristoforo * (zona Prè);

Vico Durazzo * (zona Prè);

Piazza Santa Sabina * (zona piazza della Nunziata);

Piazza Santa Sabina (zona piazza della Nunziata);

Via dei Fregoso (zona Ghetto);

Salita dell’Oro (zona Lomellini);

Vico Spinola (zona Maddalena);

Vico Scienza (zona Maddalena);

Vico Giannini (zona Sottoripa).

(* riservati ai commercianti)