Centro storico, 8 arresti e altrettante denunce nell’operazione “alto impatto” dei carabinieri

Genova. E’ di otto arresti e altrettante denunce l’operazione “alto impatto” messa in campo ieri dai carabinieri che si sono che si sono concentrati nella zona tra via San Lorenzo, piazza Banchi, l’expo e via Pré. Gli arrestati sono Persone tre algerini di età compresa tra 23 e 33 anni, due con pregiudizi di polizia, poiché in via Gramsci, avevano rubato le valigie alla fermata del pullman ad uno studente iraniano. In manette anche un ecuadoriano di 22 anni, sorpreso mentre tentava di rubare oggetti di vario genere, all’interno di un’auto in sosta. Quattro gli arresti per droga (due cittadini del Gambia e due senegalesi)

Altrettante le denunce: uns per ricettazione poiché trovato con un mazzo di chiavi di un veicolo risultato asportato il 30 luglio scorso, quattro le denunce per “detenzione di stupefacenti”, tutte straniere, trovate in possesso di droghe varie. Un cittadino bielorusso di 22 anni, gravato da pregiudizi polizia, è stato invece denunciato per “ubriachezza”, un ecuadoriano di 32 anni, per “evasione” in quanto trovato fuori dall’abitazione negli orari non consentiti. Infine un senegalese di 32 anni è stato denunciato per non aver “ottemperato ad ordine di allontanamento dal territorio nazionale”.



Inoltre, è stato controllato da Nas e Nil un ristorante di un senegalese di 25 anni e due gastronomie in via di Prè e via della Maddalena, rispettivamente di proprietà di un 20 senegalese e di una genovese di 25 anni. Durante l’ispezione, sono state riscontrate carenze, per le quali seguiranno sia denunce sia sanzioni per circa 15 mila euro.

Ancora, , nel transitare in alcuni vicoli, i due cani dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Albenga, fiutavano e poi permettevano di recuperare nascosti negli anfratti dei muri 6 grammi già suddivisi di “eroina”; 8 grammi per complessivi 17 dosi di “cocaina crack” e due involucri contenenti “hashish” per 25 grammi.

Stesso contesto, è stato sgomberato il mercatino abusivo in piazza San Marcellino.

Nel corso del servizio venivano identificate complessivamente 135 persone, delle quali 87 stranieri.

Al termine, un 74 enne gravato da pregiudizi di polizia, è stato fermato e trovato in possesso di due rolex del valore di oltre 150.000 euro, risultati rubati. Successiva perquisizione domiciliare consentiva rinvenimento di altri 5 orologi della stessa marca per un valore complessivo di ulteriori di 50.000 euro. In corso accertamenti per rintracciare i proprietari.

Gli equipaggi del Nucleo Radiomobile, nell’effettuare un posto di blocco sulla via Gramsci hanno effettuato circa 200 pre-test alcolici, deferendo un automobilista genovese per guida in stato di ebrezza.