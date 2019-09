Cassonetti in fiamme a Terralba, auto incendiata in corso Italia: notte di lavoro per i vigili del fuoco

Genova. Prima, tra le 3 e le 4 del mattino, tre cassonetti in fiamme, uno dopo l’altro, in diverse zone della via al Ponte di Terralba. Poi alle 5 un altro rogo, questa volta in corso Italia. A prendere fuoco un’automobile parcheggiata.

Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Genova intervenuti con due squadre per domare gli incendi ed evitare che si propagassero.

Secondo i pompieri i raid incendiari potrebbero anche avere un’unica mano.