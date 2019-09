Genova. Il Campomorone esce indenne dalla temibile trasferta in casa della corazzata Albenga, con il rammarico di non aver portato a casa i tre punti, visto il provvisorio vantaggio di 2-1.

“Mister Marco Pirovano ha preparato la gara nei minimi dettagli – afferma Moreno Curabba – privi di Ciappellano, Gattulli, Musso e Balestrino abbiamo portato a casa un ottimo punto, ottenuto su un campo difficile, sfruttando le loro disattenzioni”.

“Il risultato positivo è una buona iniezione di fiducia per la squadra... sappiamo che per la salvezza dobbiamo lottare si ogni pallone, come abbiamo fatto oggi – conclude Curabba – sono contento per il gruppo… avanti così”.