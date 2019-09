Campionati europei Under 23: cinque liguri in gara a Ioannina

Genova. Sabato 7 e domenica 8 settembre Ioannina, in Grecia, ospiterà i campionati europei Under 23. L’Italia sarà presente con i sedici equipaggi (nove Under 23 e sette Pesi Leggeri), selezionati presso il Centro federale di Piediluco lo scorso 10 agosto.

Appuntamento a partire dalle 9 con le eliminatorie; a seguire alle 15 i recuperi con finali domenica dalle 10,17.

Anche in questa rassegna internazionale, il canottaggio ligure sarà ben rappresentato. A bordo del 4 senza, insieme a Davide Verità ed Edoardo Benini, ci saranno Edoardo Nizzi (Rowing Club Genovese) e Marco Farinini (Rowing Club Genovese).

Ludovica D’Epifanio (Rowing Club Genovese) sarà impegnata nel 4 di coppia Pesi Leggeri con Greta Parravicini, Greta Iacovitti e Valentina Gallo. Nella stessa specialità, tocca a Alessio Bozzano (Speranza Pra’) assieme a Tommaso Molinari, Gioele Pison e Matteo Tonelli.

Il genovese Lorenzo Gaione gareggerà nella specialità del singolo.