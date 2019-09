Campionati europei Under 23: argento per Bozzano, bronzo per D’Epifanio

Genova. I campionati europei Under 23, che si sono svolti a Ioannina, in Grecia, hanno visto nuovamente protagonista la Liguria.

Nel 4 di coppia Pesi Leggeri Alessio Bozzano conquista un fantastico argento. Sono solo 6 i centesimi che negano al vogatore dello Speranza Pra’ e ai suoi compagni Tommaso Molinari, Gioele Pison e Matteo Tonelli la possibilità di vincere il titolo europeo. Resta la grande soddisfazione di un piazzamento di assoluto prestigio. La Germania si impone con il tempo di 6’03″69; l’Italia, dopo aver condotto per 700 metri, subisce il sorpasso ma si mantiene sempre a ridosso della barca teutonica riducendo sensibilmente il distacco negli ultimi 500 metri.

Terzo posto, nella stessa specialità, per Ludovica D’Epifanio (Rowing Club Genovese) insieme alle compagne Greta Parravicini, Greta Iacovitti e Valentina Gallo. Le azzurre si piazzano dietro Germania e Grecia.

Chiude ottavo, secondo in finale B, il singolista genovese Lorenzo Gaione, nel 2019 tesserato con il Cus Torino. Decima posizione, invece, per Edoardo Nizzi e Marco Farinini (entrambi Rowing Club Genovese) nel 4 senza Under 23 insieme a Davide Verità ed Edoardo Benini.