Cammina sulla soprelevata e viene investito, morto sul colpo

Genova. Intorno alle 6 di questa mattina un uomo di circa 65 anni è stato investito da un’automobile mentre stava camminando, contro i divieti, sulla strada soprelevata di Genova. La persona è morta sul colpo.

L’incidente è avvenuto in direzione ponente, in prossimità dell’uscita di Sampierdarena. A causa dei rilievi da parte della polizia locale e della messa in sicurezza della carreggiata si sono formate alcune code.

L’uomo, che sarebbe un senza fissa dimora, indossava un cappotto scuro e forse anche per questo motivo non sarebbe stato visto dalla persona alla guida dell’auto.