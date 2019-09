Chiavari. Sono solamente due i calciatori di Serie B fermati questa settimana dal giudice sportivo.

Simone Calvano (Juve Stabia) è stato squalificato per una giornata in quanto espulso “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (prima sanzione); per avere, al 47° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al direttore di gara un ironico applauso”.

Andrea Cisco (Pescara) è stato fermato per un turno perché espulso “per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco”.

Ammenda di 1.500 euro al Pisa “per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa quattro minuti”.

Di seguito la classifica dei marcatori dopo 4 giornate.

5 reti: Marconi (Pisa)

4 reti: Iemmello (Perugia)

3 reti: Da Cruz (Ascoli), Galano (Pescara)

2 reti: Cissè (Juve Stabia), La Gumina (Empoli), Mogos (Cremonese), Mancosu, Schenetti (Virtus Entella), Djordjevic (ChievoVerona), Barison, Pobega (Pordenone), Tumminello (Pescara), Simy (Crotone), Jallow (Salernitana), Ricci (Spezia), Diaw (Cittadella)

1 rete: Scamacca, Troiano, Gerbo, Ninkovic, Chajia, Ardemagni, Pucino (Ascoli), Coda, Insigne, Maggio, Viola, Sau, Armenteros (Benevento), Giaccherini, Meggiorini, Segre, Dickmann (ChievoVerona), Celar (Cittadella), Castagnetti, Ceravolo, Palombi (Cremonese), Bandinelli, Dezi (Empoli), Capuano, Dionisi, Paganini (Frosinone), Campagnaro, Palmiero, Memushaj (Pescara), Gucher, Masucci, Verna (Pisa), Chiaretti, Gavazzi, Strizzolo (Pordenone), Firenze, Giannetti, Kiyine (Salernitana), Galabinov, Mora, Capradossi, Ricci (Spezia), Ferretti (Trapani), Bocalon, Modolo, Capello (Venezia), Sciaudone (Cosenza), Zanellato (Crotone), Agazzi, Marras (Livorno), Buonaiuto (Perugia)

Autoreti: 1 Luperini (pro Ascoli), Ghiringhelli (pro Benevento)