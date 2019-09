Calcio, Eccellenza: Finale e Rapallo Rivarolese a reti inviolate (0-0)

Finale Ligure. Ripartita la stagione del massimo campionato dilettantistico regionale, annata 2019/2020. Nella prima giornata la sfida tra Finale e Rapallo Rivarolese si è conclusa 0 a 0. Locali più intraprendenti, ma fermati dalle parate del portiere avversario Basso. Tra queste, spicca un rigore neutralizzato a Vittori nel primo tempo. Sul fronte ruentino da segnalare invece una traversa colpita da Cappanelli.

Nei rispettivi gironi della Coppa Liguria entrambe le squadre sono uscite al primo turno. Su sponda finalese si segnala il ritorno di Pietro Buttu, per la terza volta alla guida della panchina giallorossa.

Tabellino:

Finale-Rapallo Rivarolese 0-0

Finale: Vernice, P. Cavallone, Freccero, Galli, Maiano, De Benedetti, Pollero (89′ Salata), G. Cavallone (77′ Finocchio), Vittori (76′ G. Buttu), Faedo, Rocca (61′ Ferrara)

A disp.: F. Rossi, Balbiano, Finocchio, Galluzzo, Odasso, Intili, G. Buttu. All. P. Buttu

Rapallo Rivarolese: Basso, Verrini, Calvio, Carbone, Sbarra, Mitrotti, Revello, Cappanelli (51′ Kambo), Bertuccelli, Belardinelli (85′ Maffei), Menini (73′ Iardella)

A disp.: Schepis, D’Imporzano, Zambuto, Calvo, Pedetta, Augimeri. Fresia

Arbitro: Virgilio (Imperia). Assistenti: Nicolosi (Genova) ed El Hamdaoui (Novi Ligure)

Note: Giornata calda e soleggiata, fondo sintetico in buone condizioni. Al 38′ Basso (R) para rigore a Vittori (F). Ammoniti; Galli, Pollero (F), Kambo (R). Angoli 3-1. Recuperi 0′ e 5′. Spettatori 120 circa.

Cronaca diretta:

5′ La prima sortita offensiva è degli ospiti. Lancio di Cappanelli, Sbarra in torsione non riesce a indirizzare verso la porta. A seguire i levantini protestano per un presunto tocco col braccio in area finalese.

14′ Ripartenza a stampo rugbistico del Finale. Rocca serve Faedo, questi premia la sovrapposizione di Freccero sulla sinistra. Conclusione e mezza altezza forzata dal rientro di Verrini. Basso non si fa sorprendere e sventa il pericoloso.

21′ Freccero, cross basso dalla sinistra. G. Cavallone prova di prima intenzione dal limite dell’area, alto.

23′ Rapallo Rivarolese vicino al vantaggio. L’azione si sviluppa da un fallo laterale sulla sinistra. Cappanelli colpisce al volo all’altezza del dischetto con un destro di gran potenza. Traversa piena.

35′ Punizione a favore del Ra.Ri. vertice sinistro dell’area. Va Cappanelli. Centrale, Vernice controlla agevolmente.

37′ Rigore per il Finale. Rocca viene imbeccato a tu per tu con Basso. Il portiere genovese lo atterra in prossimità del vertice sinistro dell’area piccola. L’arbitro indica il dischetto, ammonendo l’estremo difensore del Rapallo Rivarolese.

38′ Parato! Vittori sbaglia dagli undici metri. Tiro a mezza altezza non troppo angolato indirizzato a sinistra. Basso resta fermo fino all’ultimo e respinge.

40′ Occasione Finale. Rocca sfonda centralmente, superando in velocità il diretto marcatore e presentandosi davanti a Basso. Il portiere ospite si oppone nuovamente.

45′ Fine primo tempo: Finale-Rapallo Rivarolese 0-0.

46′ Inizio secondo tempo.

51′ Cambio Rapallo Rivarolese. Esce Cappanelli, entra Kambo.

53′ Ammonito Galli (F)

59′ Finale in avanti. Angolo dalla sinistra. Maiano ribatte due volte sul secondo palo, Basso para d’istinto.

61′ Sostituzione nei locali. Fuori Rocca, dentro Ferrara.

65′ Occasione Finale. Assolo di Faedo. Il giocatore giallorosso salta due avversari sulla sinistra e rifinisce in diagonale. Basso dice nuovamente no.

69′ Giallo a Kambo (R).

73′ Seconda sostituzione Rapallo Rivarolese. Esce Menini, lo rileva Iardella.

75′ Ammonito Pollero (F).

76′ Giallo a Belardinelli (R).

77′ Doppio cambio nel Finale. Escono G Cavallone e Vittori, entrano rispettivamente Finocchio e Buttu.

79′ Grande opportunità del Finale. De Benedetti lanciato in campo aperto s’invola solitario verso le porta. All’ultimo si allunga però il pallone favorendo l’intervento di Basso, uscito in scivolata dalla propria area.

85′ Sostituzione negli ospiti. Esce Belardinelli, entra Maffei.

89′ Cambio forzato dei locali. Pollero esce claudicante, al suo posto subentra Salata.

90′ Quattro minuti di recupero.

90’+5 Fischio finale: Finale-Rapallo Rivarolese 0-0