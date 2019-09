Cade da una ringhiera in corso Gastaldi, anziano grave

Genova. Un uomo di 84 anni è ricoverato in gravi condizioni, con diversi traumi, all’ospedale San Martino di Genova.

Intorno alle 12 è stato protagonista di un incidente avvenuto in corso Gastaldi, non lontano dallo sbocco di via Barrili.

L’anziano è caduto da un muraglione dopo essersi sporto da una ringhiera in ferro.

Sul posto oltre all’automedica e alla pubblica assistenza – la Croce Rossa Italiana – Comitato di Genova – anche la polizia locale per fare luce su quanto accaduto.