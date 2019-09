Buona partecipazione al Trofeo Bonomini

Fine settimana senza gare a causa del maltempo, ma gli appassionati si sono consolati con il Trofeo Bonomimi, svoltosi a Sori la scorsa settimana che è andato in onda per il 19° anno. Evento questo che faceva parte del circuito Trofeo del Levante e che ha visto una buona partecipazione con atleti da diversi circoli per la manifestazione riservata alle categorie Cadetti e Juniores.

Fra gli Juniores si impone Giorgio Serra, velista di casa del Club Vela Sori che si mette alle spalle Matteo Bevilacqua de Il Pontile e Edoardo Tripodi dell’Lni Genova. Proprio il circolo del capoluogo piazza altri due atleti fra i primi cinque con Dario Burlando e Lucia Saglietti, prima delle donne in gara, davanti Sofia Durando del Club Nautico Bogliasco.

Per quanto riguarda i cadetti, solo quattro gli atleti in gara con la doppietta sul podio per l’Us Quarto che gioisce per Leonardo Moscatelli primo, e Filippo Beoldo terzo. Fra di loro l’ottima Valentina Zafarana dello Yacht Club Italiano. Chiude Pietro Pezzana Bohrer del Club Vela Sori.