Bruce Springsteen e Steven Spielberg atterrati a Genova

Genova. Cappellino d’ordinanza per Steven Spielberg, ma anche il suo compagno di viaggio, Bruce Springsteen, non ha rinunciato a indossare il copricapo con la visiera, forse per ripararsi dal sole, forse per essere meno riconoscibile.

Quello che è certo è che l’Aeroporto di Genova non si è lasciato sfuggire l’occasione di divulgare l’atterraggio al Colombo di due vip, nel vero senso della parola, americani.

Entrambi accompagnati dalle mogli, Kate Capshaw, attrice e produttrice cinematografica, è la seconda moglie Spielberg, mentre Springsteen è stato immortalato mano nella mano con la cantante Patti Scialfa, con cui è sposato dal 1991.

Top secret la meta dei due. Probabilmente trascorreranno qualche giorno di vacanza nel Bel Paese a bordo dello yacht di Spielberg. Un modo per proseguire con i festeggiamenti dei 70 anni appena compiuti dal “Boss”.