Brignole, ramo di cedro precipita su marciapiede sfiorando i passanti. Verifiche in corso

Genova. Un grosso ramo di un cedro dei giardini di Brignole si è staccato dal tronco precipitando sul marciapiede.

E’ successo poco dopo le 12,30 in via Cadorna e, per fortuna, non ha colpito nessun passante, nonostante l’orario di punta.

Sul posto gli uomini della polizia locale che stanno garantendo il passaggio pedonale: stando alle prime verifiche non ci sarebbero pericoli per altri rami pericolanti.

(Foto di repertorio)