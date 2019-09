Borzoli: i pronostici di Pierluigi Sigona

Genova. Il campionato di Prima Categoria, girone C, allerta meteo permettendo, sta per partire ed il Borzoli è la squadra favorita del torneo.

Pierluigi Sigona, ex Sestrese, Cogoleto, Bragno, accetta di buon grado di parlare di questo torneo, considerato, a livello qualitatativo, il girone più forte della Prima Categoria.

“Innanzi tutto volevo ringraziare il Borzoli per avermi confermato anche per questa stagione – afferma Sigona – si sta sviluppando un progetto serio ed ambizioso e sono felice di farne parte”.

Il Borzoli è ritenuta la squadra in grado di poter arrivare prima alla meta… la squadra ha le qualità tecniche, morali, caratteriali per reggere le pressioni, di un campionato di vertice?

“Abbiamo cambiato tanto, ma siamo un gruppo forte, a partire dallo staff tecnico sino ad arrivare ai giocatori che sono arrivati. Personalmente spero di poter contribuire, con le mie presenze in campo, a riportare il Borzoli in Promozione. Le aspettative sono alte, ma sarà comunque un campionato difficile e in ogni partita dovremo dare il cento per cento”.

Quali sono le compagini, che hanno le potenzialità per lottare per il primato e/o per i play off?

“Ci sono diverse squadre come Ruentes, Sampierdarenese e San Cipriano, che già nella scorsa stagione hanno giocato un torneo importante, mentre come mina vagante del campionato vedo bene il Cogoleto, che pur essendo una compagine totalmente rinnovata, ha un organico di assoluto rispetto“.