Blu Area, da lunedì torna la frazione: dopo la prima ora si paga a “minuti”

Genova. Da lunedì nei parcheggi a pagamento Blu Area tornano le frazioni orarie. La prima ora continuerà a essere pagata 1 euro e 30 centesimi, ma dopo quei 60 minuti scatterà la possibilità di pagare solo il tempo effettivamente necessario per il parcheggio. Per questo le “macchinette” accetteranno anche le monete da 10 e 5 centesimi.

Mezzora di parcheggio costerà 85 cents, 40 minuti 1 euro e 15 e non 1 euro e 70. In questi giorni saranno aggiornati i software di Blu Area che gestiscono la sosta e i dispositivi di pagamento per eliminare problemi di compatibilità o disservizi come la mancata erogazione del resto.

Questa è la seconda “rivoluzione” della sosta a pagamento dopo la riduzione da 2 euro e 50 a 1 euro e 30 per la tariffa della prima ora di parcheggio in centro città voluta dalla giunta Bucci nel 2017.