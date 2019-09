Biciclettate, dibattiti ed escursioni: per 10 giorni la mobilità sostenibile invade le strade di Genova

Genova. Bici che consentono di viaggiare gratis su ascensori e funicolari, lezioni di cicloriparo, bibiclettate collettive per andare a scuola o al lavoro, presentazioni di libri, dibattiti e cicloescursioni a Genova e in provincia. E’ un’agenda densissima di appuntamenti la settimana genovese della mobilità sostenibile che vede 30 appuntamenti tra città e provincia per cambiare la mobilità cittadina e soprattutto la cultura dei trasporti spalmati su 10 giorni. L’occasione nasce dalla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile (SEM) che ha spinto FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta a lanciare la campagna “+bici+sicuri” e una variopinta coalizione di oltre 30 associazioni a costruire un programma ricco e coinvolgente.

Per l’occasione AMT – in accordo con il Comune di Genova – ha accolto la proposta “la bici è il mio biglietto”: per tutta la settimana sui mezzi di risalita come funicolari e ascensori (esclusi quelli di Castelletto) avere con sé la bicicletta consentirà il viaggio gratuito. Un incentivo prezioso per chi vorrebbe arrivare e tornare da lavoro “presentabile”, in una città in salita.

Si parte sabato 14 e domenica 15 con il Gran Fondo dell’Appennino a cura di Genoa Bike, su strada a Casella. Lunedì 16 un indimenticabile avvio di settimana con il Sunrise Bike alle 7.00 a Spianata Castelletto: insieme in bici per il sorgere del sole sulla città e un pezzo di focaccia offerto a tutti. Alle 17.30 l’Inaugurazione della SEM all’Auditorium di Strada Nuova, un incontro pubblico sullo stato della ciclabilità genovese.

Martedì 17 alle 17.00 appuntamento per i bambini al Porto Antico con Libriciclette, letture per bambini a cura di Dario Apicella.

Giornata apicale mercoledì 18, si parte al mattino con un nuovo Tutta Genova bike to school (il format che a marzo scorso ha portato davanti a Tursi 400 ciclisti grandi e piccini), questa volta a Sampierdarena e Valpolcevera alle 7.30. Alle 17.30 in Largo Gozzano si inaugura la prima Seggiolinoteca d’Italia, dove i genitori potranno prendere in uso seggiolini per portare in bici i loro figli e ascoltare le prime esperienze di Pedibus e Bicibus per portare i bimbi a scuola in città. Sempre alle 17.30 ai Giardini Luzzati sessione di cicloriparo gratuito e presentazione del libro Bikesofia – filosofia della bicicletta di Andrea Viola.

Si prosegue giovedì 19 con una Cicloescursione da Lavagna alla faggeta del monte Zatta (partenza alle 7.00 in treno). Alle 17.30, presso l’Unione Sportiva Pontedecimo Ciclismo di via Poli, Marco Pastonesi presenterà il suo libro Coppi Ultimo. Alle 18.00 presso la scuola elementare Mazzini un momento di confronto pubblico significativo: i ragazzi dell’Istituto Superiore Einaudi-Casaregis-Galilei intervistano i ciclisti urbani sulle criticità di andare in bici a Genova, nell’ambito del progetto Erasmus Plus Upcycle Europe.

Venerdì 20 cade la Giornata Nazionale Bike To Work per diffondere la pratica di andare a lavoro in bicicletta o in e-bike. Il Punto Bici di Piazza De Ferrari ospiterà eventi per tutta la giornata: dalle 8.00 alle 19.00 i volontari di FIAB Genova distribuiranno fino a esaurimento buoni colazione o gelato a chi arriva in bici, oltre a materiale informativo su ciclabilità urbana e cicloturismo; dalle 15.30 alle 19.30 i volontari del Cicloriparo offriranno consulenze gratuite; tra le 10.00 e le 19.00 sarà attivo il tavolo Genovapiedi per elaborare e divulgare proposte sul miglioramento della viabilità pedonale a Genova; alle 16.30 letture animate per bambini con Bibliocicletta01Tour; si conclude alle 17.30 nella Sala Trasparenza di Regione Liguria con la tavola rotonda sulla sicurezza stradale alla quale intervengono Marco Scarponi (fratello del ciclista Michele, il campione dell’Astana investito fatalmente da un mezzo su strada), Alessandro Petacchi, Marco Pastonesi (una delle firme più autorevoli della Gazzetta dello Sport) e l’Assessore regionale Giacomo Giampedrone; alle 19.30 buffet di beneficenza per la neonata Fondazione Michele Scarponi al Mentelocale Bar Bistrot, a cura di International Shipping Runners.

Il weekend chiude la settimana con alcuni appuntamenti d’eccezione, specialmente per gli appassionati sportivi. Si comincia sabato 21 mattina alle 8.30 con due cicloescursioni: in mountain bike alla Madonna della Guardia svolgendo l’anello da Pontedecimo a Sestri Ponente; in bicicletta sull’Appennino sulle tracce di Coppi guidati dall’Unione Pontedecimo Ciclismo. Contemporaneamente un ricco programma di eventi all’Abbazia San Bernardino del Carmine, in centro storico: dalle 12.00 l’esposizione di bici, foto e cartoline d’epoca, alle 15.00 la presentazione di Ecobike Courier, dalle 15.00 alle 17.00 ai giardini Tito Rosina scuola-guida per bimbi in bici, alle 16.00 la presentazione del libro Fausto e Costante di Luca Lovelli, alle 17.00 la presentazione di Treecycle.

Per chiudere domenica 22 con due performance e tre incontri. Il Gran Fondo dell’Appennino alle 10.00, pedalata in mountain bike a Casella, a cura di Genoa Bike e della Federazione Ciclistica Italiana. Una prova di pista ciclabile da Pontedecimo alla Fiumara, partenza aperta a tutti alle 10.00 e brindisi all’arrivo (a cura di Liberidimuoversi). Il Car Free Day al Lagaccio dalle 15.00 con bike rodeo, mini-corso di mountain bike, presentazioni sulla sicurezza stradale e rinfresco. Una pedalata al femminile dal titolo Fancy Women Bike Ride alle 16.00 al Porto Antico, collegata ad altre 100 iniziative simili nel mondo. Festa finale della SEM dalle 17.00 ai Giardini Luzzati, dibattito con i ragazzi di Fridays For Future (Terrazza Tatabox) e apericena.

Evento speciale di Open Genova e Comune di Genova martedì 24 ore 17.30 nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi: “Il ruolo della digitalizzazione nella mobilità sostenibile in città” nel quale i rappresentati di alcune app sviluppate per incentivare la mobilità sostenibile illustreranno le diverse opportunità, e il direttore di uno dei più importanti centri commerciali cittadini racconterà il progetto in corso per incentivare la mobilità dolce. Iscrizione gratuita su www.opengenova.org.

Per tutta la settimana sarà presente alla Fiumara un totem multimediale per raccontare ai cittadini i progetti ciclabili genovesi “Ricuciamo la Val Polcevera”, “Super 11” e “Superlavalle”, mentre tutte le sere alle 21.30 a De Ferrari appuntamento Invaders per “invadere” le strade con bicilette, pattini, rollers, monopattini, segways ecc.

Per favorire la partecipazione anche di chi non è in possesso di una bicicletta, nel corso della SEM il punto Bike Fever offre lo sconto del 50% per il noleggio di bici ed e-bike.