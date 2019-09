Banco dei desideri, libri e giocattoli per asili nido e scuole infanzia. Sabato e domenica da Feltrinelli

Genova. Le Librerie Feltrinelli insieme a Mission Bambini Onlus per la prima edizione della campagna Banco dei desideri: un modo diretto e concreto per donare gioia a quelle tante famiglie con figli che vivono nelle nostre città ma che devono quotidianamente far fronte a difficoltà economiche o a condizioni di disagio.

La campagna di raccolta di beni, promossa a beneficio di una rete di asili e scuole sostenuti da Mission Bambini in prossimità dei punti di raccolta, all’interno di quartieri critici di diverse città, il 14 e il 15 settembre coinvolge 49 punti vendita laFeltrinelli in tutta Italia, da Torino a Palermo, passando per Milano Roma e Genova.

La modalità è semplice e immediata: all’ingresso i volontari di Mission Bambini distribuiranno delle shopper appositamente destinate all’iniziativa “Banco dei desideri”, che si potranno riempire a piacimento con libri, giocattoli e cartoleria che verranno poi distribuiti agli asili e alle strutture per l’infanzia che hanno aderito. Un’occasione per destinare beni per l’infanzia che sicuramente potranno dare un po’ di “respiro” a quelle mamme continuamente impegnate nel sopperire ai bisogni di prima necessità.

Un’iniziativa capace di fare doppiamente bene: alla persona cui è indirizzato il regalo e alla causa sostenuta da Mission Bambini, impegnata da oltre 10 anni nello sviluppo di servizi alla prima infanzia altamente inclusivi e accessibili. Senza dimenticare che il dono rende felice anche chi lo fa.

L’elenco completo dei punti vendita laFeltrinelli e degli enti beneficiari che aderiscono all’iniziativa è consultabile sul sito internet missionbambini.org.