Azienda genovese Italmatch Chemicals acquisisce azienda americana Wst

Genova. Italmatch Chemicals, gruppo chimico internazionale con sede a Genova, specializzato nella produzione e commercializzazione di additivi speciali per il trattamento acque e oil & gas, per la plastica e per oli lubrificanti, annuncia oggi l’acquisizione di Water Science Technologies, azienda del Nord America leader nell’attività di miscelazione e fornitura di soluzioni chimiche per i settori oil & gas e del trattamento acque a uso industriale.

L’acquisizione rafforza la posizione di Italmatch Chemicals nel mercato oil & gas nordamericano, ampliando il portfolio prodotti e contribuendo al rafforzamento delle sue attività di ricerca e sviluppo, attraverso l’integrazione di avanzate attrezzature di laboratorio, competenze e capacità di servizio logistico.

Sergio Iorio, fondatore e Ceo di Italmatch Chemicals Group ha affermato: “Wst è un’azienda giovane con alto tasso di crescita e dinamica, che pone una grande attenzione alle soluzioni tecnologiche. Wst offre molteplici opportunità strategiche al Gruppo, rafforzando la posizione nei settori oil & gas e del trattamento acque a uso industriale. A pochi mesi dal completamento dell’acquisizione di Bwa Water Additives, realizzata nel febbraio 2019, questa nuova operazione pone le basi per ulteriori sinergie industriali, commerciali e tecnologiche. A guidare questa acquisizione è stata l’attenzione che Italmatch pone verso il rapporto con il cliente, la reputazione e l’innovazione di Wst. A ciò si aggiunge un team altamente motivato ed esperto, con un forte approccio imprenditoriale dedicato alla risoluzione dei problemi dei clienti. L’integrazione consentirà a Italmatch Chemicals di conseguire un’offerta completa e di alto valore di prodotti chimici in grado di supportare una crescita sostenibile di lungo termine, insieme ai nostri attuali clienti e partner.”