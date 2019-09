Non comincia bene la nuova stagione di Serie D per le due genovesi inserite nel Girone A entrambe uscite sconfitte dai rispettivi impegni. Il Ligorna “dei miracoli” della scorsa stagione paga lo scotto forse di avere incontrato una delle novità di questo campionato, il Verbania, squadra rivelatasi quadrata e molto attenta difensivamente.

Peccato perché si è rivisto un buon Ligorna, spesso padrone del gioco, ma poco incisivo in attacco e punito severamente al 18° quando tutta riversa in avanti, la squadra di Monteforte si fa cogliere di sorpresa in contropiede da Gatti che infila Bulgarelli. I biancoblù ci provano con Kacorri e De Cecco, ma manca quel mordente che fa la differenza fra creare e concretizzare. Al 75° l’espulsione di Ferrante complica ulteriormente le cose e la gara si trascina sull’1-0 fino al triplice fischio. Tanto lavoro per il team tecnico di Monteforte che dovrà rivedere qualcosa dal punto di vista dell’incisività offensiva.

Male anche la Lavagnese che ospitava il Ghivizzano Borgoamozzano. Primo tempo equilibrato con le squadre che non si risparmiano atleticamente e i bianconeri che vedono mettersi in mostra alcuni dei nuovi arrivi, Oneto e El Hadj su tutti. L’avvio di ripresa sembra incoraggiante per i levantini che sfiorano il gol con il neo entrato Di Pietro che calcia benissimo, ma è ottimo il guizzo del portiere Signorini che sventa la minaccia. Sembra una gara destinata ad essere decisa da episodi oppure che finirà in parità. Invece il guizzo di Lucatti al 79° di testa in area cambia tutto perché l’attaccante toscano sblocca il parziale e manda nel caos i liguri che quattro minuti capitolano definitivamente, ancora su angolo, ancora con Lucatti. Finisce 0-2 con molte recriminazioni per una gara che avrebbe dovuto portare alla causa bianconera almeno un punto.