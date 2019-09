Autostrade vuole incontrare i cittadini per informarli sullo stato del viadotto Bisagno

Genova. La direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia propone ai residenti della zona delle Gavette di incontrarsi al più presto per condividere informazioni e documentazione sul viadotto Bisagno. “Con questa iniziativa la Direzione di Tronco intende rassicurare i residenti riguardo alle preoccupazioni manifestate in questi giorni sulle condizioni del ponte” si legge in una nota di Aspi.

Nel corso della riunione, che verrà organizzata nei prossimi giorni, saranno illustrati gli esiti dei recenti monitoraggi effettuati sul viadotto (anche da una società di ingegneria esterna) oltre che gli interventi di manutenzione in corso e programmati.

“I tecnici della Direzione di Tronco si rendono fin da ora disponibili a effettuare anche un sopralluogo con i residenti presso il viadotto”, continua la nota.

Nel mese di agosto si era verificata la caduta di calcinacci, mentre domenica mattina è precipitato un pezzo di pluviale in plastica, finendo su un’area di sosta non lontano dalle case. Nelle ultime ore la procura di Genova ha dichiarato di voler far scattare ispezioni su alcuni viadotti, tra cui proprio il Bisagno.