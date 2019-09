Autostrade, su A12 chiuso per due notti tratto Nervi-Genova Est per lavori di manutenzione

Genova. Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire alcuni interventi di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di lunedì 30 settembre e martedì 1 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Nervi e Genova est, verso Genova, con orario 22:00-6:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Nervi, si potrà procedere sulla viabilità ordinaria ed, eventualmente, rientrare, sulla A12, alla stazione autostradale di Genova est.

Sulla tratta è presente il viadotto Bisagno, in questi giorni al centro della cronaca per le inchieste delle procura e per le proteste dei cittadini a seguito di alcune parti che sarebbero cadute dal ponte.