Autostrade: chiusure notturne nei tratti Pra’-Aeroporto e Genova Est-Genova Nervi

Genova. Il tratto autostradale tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto sulla A10 Genova-Savona, sarà chiuso al traffico verso Genova in orario notturno, da lunedì 9 a giovedì 12 settembre con orario 21.30-5.30. Lavori programmati anche sulla A12 Genova-Sestri Levante.

Lo comunica Autostrade per l’Italia. Per quanto riguarda il tratto Pra’-Aeroporto, la chiusura è necessaria per eseguire interventi obbligatori finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie. nelle quattro notti consecutive

I cantieri prevedono l’ottimizzazione dei sistemi di comunicazione di emergenza presenti in galleria, a servizio dell’utenza e di quelli antincendio accessibili ai vigili del fuoco, oltre alla realizzazione degli impianti di drenaggio laterali, per la raccolta dei liquidi infiammabili. In alternativa, chi è diretto verso Genova dovrà uscire alla stazione autostradale di Genova Pra’.

Per quanto riguarda i lavori sulla A12 Genova-Sestri Levante, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Est e Genova Nervi, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: nelle due notti consecutive di lunedì 9 e di martedì 10 settembre, sarà chiuso il tratto verso Sestri Levante/Livorno, con orario 22-6.

In alternativa, chi viaggia in direzione di Sestri Levante/Livorno, dopo l’uscita obbligatoria a Genova Est, potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare, sulla A12, alla stazione autostradale di Genova Nervi.

Dalle 22 di giovedì 12 alle 6 di venerdì 13 settembre e dalle 22 di lunedì 16 alle 6 di martedì 17 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Nervi e Genova Est, verso Genova.

In alternativa, chi viaggia in direzione di Genova, dopo l’uscita obbligatoria a Genova Nervi, potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare eventualmente sulla A12, alla stazione autostradale di Genova est.