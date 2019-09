Genova. Questo pomeriggio la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Genova Est è stata impegnata in via Palloa per l’incendio di una autovettura.

La strada stretta ha obbligato il personale ad intervenire con il solo mezzo fuoristrada allestito per incendi boschivi con limitata disponibilità di acqua.

Le fiamme, riferiscono gli stessi vigili del fuoco, sono state comunque domate in fretta impedendo danni ad altri beni.