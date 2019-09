Asl 3, dal 1 al 7 ottobre arriva la via lattea: settimana mondiale sull’allattamento materno

Genova. Asl3, in occasione della Settimana mondiale dell’allattamento materno, promuove una doppia iniziativa a cura degli specialisti del Consultorio e della Neonatologia dell’Ospedale Villa Scassi. Il personale Asl3 sarà a disposizione per informazioni sui benefici dell’allattamento materno e su come migliorare le pratiche alimentari dei neonati.

Di seguito il dettaglio delle iniziative:

INFOPOINT ITINERANTI CON GLI SPECIALISTI DEL CONSULTORIO

Nella settimana 1-7 ottobre 2019 sono attivi sul territorio di Asl3 sette infopoint secondo il seguente calendario:

· Martedì 1 Ottobre, ore 9-12: Centro – Poliambulatorio Assarotti, via Assarotti 35 (atrio)

· Mercoledì 2 Ottobre, ore 9-12: Struppa – Palazzo della Salute Dorio, via Struppa 150 (atrio)

· Giovedì 3 Ottobre, ore 9-12: Sampierdarena – Palazzo della Salute Fiumara, via Operai 80 (atrio)

· Venerdì 4 Ottobre, ore 9-12:

o Pegli – Palazzo della Salute Martinez, via Pegli 41 (atrio)

o Bolzaneto – Poliambulatorio Bonghi, via Bonghi 6 (atrio)

o Recco – Ex Ospedale Sant’Antonio Via A. Bianchi 1 (p. terra sala d’attesa Cup)

· Lunedì 7 Ottobre, ore 9-12: San Fruttuoso – Via Archimede 30a (primo piano vicino alla sala d’attesa consultorio)

INFOPOINT E FILO DIRETTO CON GLI SPECIALISTI DELLA NEONATOLOGIA