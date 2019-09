Aon Open Challenger: la diretta della giornata di venerdì

Genova. Si comincia alle ore 14 a Valletta Cambiaso nel venerdì dell’Aon Open Challenger. Si inizia con la prosecuzione della partita terminata ieri e con la prima semifinale del doppio. Poi, spazio ai quarti di finale del singolo.

Ecco gli aggiornamenti degli incontri odierni.

Campo centrale: Sonego Lorenzo – Vesely Jiri 6/7 7/6

Alla ripresa del gioco sembra essere Sonego a pagare cara la sospensione: al servizio, perde il gioco senza mettere a segno nemmeno un punto. Vesely, al contrario, chiude con un ace il gioco a 15 e va 4/1. Sembra finita, tanto più che Lorenzo fatica ancora in battuta per andare sul 4/2. Però, nel game successivo, brekka l’avversario a 30. Poi è un netto dominio del servizio e si arriva nuovamente al tie-break. E qui Sonego è perfetto: 7 a 0 e match in parità.

Campo numero 1: Middelkoop Matwe / Zelenay Igor – Behar Ariel / Escobar Gonzalo 3/6 3/6

La coppia numero 1 del torneo parte forte, tenendo il servizio a 0. Ma nei due successivi turni di battuta, Middelkoop e Zelenay devono fronteggiare una palla break e il sudden death point. In entrambi i casi ci riescono e si arriva al 3/3. La coppia sudamericana, però, è davvero determinata e nel settimo gioco strappa il servizio agli avversari a 0. Poi Behar ed Escobar vincono un altro gioco a 0 e completano l’opera facendo un altro break: 6/3. La striscia positiva dell’uruguaiano e dell’ecuadoriano arriva a sette giochi di fila, infatti si portano sul 4/0 nel secondo set, concedendo solamente due punti agli avversari. La reazione di Middelkoop e Zelenay c’è, con un break nel quinto gioco, ma è tardiva. A Behar ed Escobar basta dare il massimo negli ultimi due turni di servizio per chiudere 6/3. Cade la coppia numero 1 del torneo; in finale va un duo che non era tra le quattro teste di serie.

Campo centrale: Davidovich Fokina Alejandro – Daniel Taro

Campo centrale: Monteiro Thiago – Ramos-Vinolas Albert

Campo centrale: Sonego o Vesely – Travaglia Stefano

Campo centrale: Kohlschreiber Philipp – Andreozzi Guido

Singolo, ottavi di finale:

Sonego Lorenzo (ITA, 1) – Vesely Jiri (CZE, 16)

Il tabellone del singolo, quarti di finale:

Sonego Lorenzo (ITA, 1) o Vesely Jiri (CZE, 16) – Travaglia Stefano (ITA, 6) b. Zeppieri Giulio (ITA) 6/ 2 6/2

Kohlschreiber Philipp (GER, 4) – Andreozzi Guido (ARG, 10)

Davidovich Fokina Alejandro (ESP, 11) – Daniel Taro (JPN, 14)

Monteiro Thiago (BRA, 8) – Ramos-Vinolas Albert (ESP, 2)

Il tabellone del doppio, quarti di finale:

Behar Ariel / Escobar Gonzalo (URU/ECU) b. Middelkoop Matwe / Zelenay Igor (NED/SVK, 1) 6/3 6/3

Andreozzi Guido / Molteni Andres (ARG/ARG, 3) – Bagnis Facundo / Travaglia Stefano (ARG/ITA)