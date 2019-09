Aon Open Challenger: la diretta della giornata conclusiva

Genova. Andrà in scena alle ore 18 la finale dell’edizione 2019 dell’Aon Open Challenger, sui campi di Valletta Cambiaso. In precedenza, spazio al doppio: alle 12 la prosecuzione della seconda semifinale; alle 16 la finale.

Ecco gli aggiornamenti degli incontri odierni.

Andreozzi Guido / Molteni Andres – Bagnis Facundo / Travaglia Stefano 3/6 6/1 10-5

Si riparte con la prosecuzione del turno di servizio della coppia di argentini, che lo tengono a 30: 2/2. Bagnis e Travaglia vincono il gioco ai vantaggi, poi brekkano gli avversari a 30: 2/4. Poi, tre turni di servizio conclusi a 15 per chi è in battuta, così Facundo e Stefano si aggiudicano il primo set per 6/3. Nel secondo set si arriva sull’1/1, poi Andreozzi e Molteni salgono in cattedra: in cinque giochi concedono solamente due punti al duo italo-argentino, dominando il parziale: 6/1. Il super tie-break vede Bagnis e Travaglia allungare sul 4-2, poi riportarsi avanti sul 5-4. Ma dal 5 pari in poi, sono Andreozzi e Molteni ed aggiudicarsi tutti i punti: finisce 10-5.

Behar Ariel / Escobar Gonzalo –

Sonego Lorenzo – Davidovich Fokina Alejandro

Il tabellone del singolo, finale:

Doppio, semifinali:

Il tabellone del doppio, finale:

Behar Ariel / Escobar Gonzalo (URU/ECU) – Andreozzi Guido / Molteni Andres (ARG/ARG, 3)