Anche a Genova è possibile fare il compostaggio domestico, ecco come

Il compostaggio domestico è un trattamento fatto in casa che permette di recuperare gli scarti vegetali che quotidianamente produciamo, trasformandoli in compost. Può essere fatto anche sul balcone di casa con apposite fioriere oppure su terrazzi, giardini o poggioli con le compostiere, che sono specifici contenitori areati. Per dare un’idea del compost potenzialmente prodotto da ciascuno di noi, basti pensare che una famiglia di tre persone in un anno produce la quantità di compost necessaria per 20 fioriere.

Al fine di incentivare la pratica del compostaggio domestico, il Comune di Genova ha deliberato anche per il 2019 una riduzione della Tari. Come per chi utilizza gli Ecovan e le isole ecologiche, sono previsti sconti di 10/15 euro sulla Tari anche per le famiglie che riducono i rifiuti praticando il compostaggio domestico (oggi a Genova sono oltre 2.200). I beneficiari sono i cittadini residenti nel Comune di Genova, intestatari ai fini Tari di un’utenza domestica, per la sola abitazione di residenza.

Non solo: anche la partecipazione ai corsi di formazione in materia di raccolta differenziata e sul riuso dei materiali, organizzati da Amiu, dà diritto all’accredito, per ogni nucleo familiare, di un punto che andrà a sommarsi a quelli ottenuti conferendo all’isola ecologica, Ecovan ed Ecocar. Nelle prossime settimane Amiu organizzerà, in collaborazione con i Municipi, una serie di corsi tenuti da un maestro compostatore, per aiutare i genovesi a imparare i giusti accorgimenti per produrre da sé il terriccio per la piante, riducendo i rifiuti.

In anteprima alcune info tratte dal libro pubblicato grazie al prezioso supporto dell’esperto Federico Valerio: https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2019/05/manuale_composaggio_federico_valerio.pdf

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di Amiu, all’indirizzo: https://www.amiu.genova.it/tari/riduzioni-tari/riduzione-compostaggio/