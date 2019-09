Anas: dal 9 settembre galleria Madonna di Montebruno off limits sulla statale 45

Torriglia. Anas avvierà lunedì 9 settembre l’intervento sull’impianto di ventilazione e sull’impianto elettrico a servizio della galleria Madonna di Montebruno, lungo la statale 45 “di Val Trebbia”, nel comune di Torriglia (Ge).

Per consentire l’esecuzione dei lavori, la viabilità in direzione Piacenza sarà indirizzata sulla provinciale 62 al km 28,600 fino al reinnesto sulla statale 45 al km 31,500. La limitazione resterà in vigore fino al completamento degli interventi, previsto entro il 29 novembre. La viabilità per Genova non subirà invece modifiche.

Anas raccomanda prudenza nella guida