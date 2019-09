Ambiente, Genova24 aderisce a “Covering Climate Now”: ecco come e perché

Genova. Qualche giorno fa abbiamo ricevuto una mail dal comitato Fridays For Future Italia ovvero la rete nazionale dei FFF che sono nati, lo scorso anno, a partire dalla spinta mediatica e pragmatica lanciata dalla giovane attivista Greta Thunberg, in tante città tra cui Genova.

Nella mail si leggeva l’invito ad aderire a una campagna internazionale di sensibilizzazione “Covering Climate Now”, promossa dal Columbia Journalism Review insieme a The Nation. Alcune delle testate mondiali più prestigiose hanno detto sì all’iniziativa, sottoscrivendone gli obbiettivi. In Italia, a quanto pare, solo un paio avevano aderito, almeno nel momento in cui ci veniva inviata la mail.

Genova24.it è un media locale e per quanto letto non ha certo la copertura mediatica che hanno testate internazionali, ma – nel nostro “piccolo” – siamo interessati a fare la nostra parte. Perché pensiamo che il cambiamento avvenga (anche) dal basso, a partire dalle cose che ci sono più vicine.

La settimana di Covering Climate Now – dal 16 al 23 settembre – si prefissa di comunicare il più possibile notizie relative all’ambiente, al cambiamento climatico, agli stili di vita sostenibili e a quelli non sostenibili. Genova24 pubblicherà almeno un articolo al giorno dedicato a queste tematiche.

In Italia e a Genova si sovrappone alla Settimana della Mobilità sostenibile. Per questo il nostro primo focus è sull’utilizzo della bicicletta in città. Peraltro in una zona particolarmente sotto osservazione dal punto di vista ambientale quale è la Valpolcevera dopo il crollo di ponte Morandi.

Dal 20 al 27 settembre Fridays For Future farà poi partire la Climate Action Week, una settimana di iniziative che porteranno al nuovo – il terzo – Global Strike For Future del 27 settembre.