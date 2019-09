Alba Trail a San Desiderio

Sono stati più di trenta i partecipanti alla prima edizione dell’Alba Trail, l’evento non competitivo organizzato da Altum Park e dall’Asd Zena Runners: due i percorsi preparati dagli organizzatori. Uno di 6 Km, un pò più tecnico,l’altro di 4 Km, per camminatori, davvero adatto a tutti. Si sono formati piccoli gruppi, con in testa una “guida”, a seconda delle potenzialità di ciascuno.

E’ stata, più che un vero e proprio trail, manifestazioni nelle quali si richiede un chilometraggio ben superiore, un’occasione simpatica e divertente per correre insieme insieme, “all’alba di una nuova stagione sportiva”, vedendo sorgere il sole dalle alture di San Desiderio.

Nel calendario podistico sono ormai molte le corse che si svolgono alle prime luci del giorno: solitamente però è un contesto vicino al mare e non su sentieri in salita, fra gli alberi, prima di arrivare in spazi ampi dove si apre un panorama meraviglioso.

Alla fine dell’Alba Trail c’era un’ abbondante e gustosa colazione, dolce e salata, con bevande calde e fredde.

Per smaltire le calorie i partecipanti hanno provato tutti gli atelier del Parco Sportivo Outdoor di Genova: parco avventura, ponte tribetano, tiro con l’arco, mountain bike, arrampicata.

Li hanno guidati e coordinati gli educatori di Altum Park, tutti abilitati con certificazione del Centro Sportivo Italiano.

Sono state provate anche le tre e-bike con pedalata assistita messe a disposizione da Iren.

Un ringraziamento particolare va ai volontari dell’Asd Zena Runners, una delle più giovani e dinamiche società podistiche genovesi e al presidente Stefano Vernocchi. Hanno contribuito in modo determinante alla felice riuscita della manifestazione soprattutto pulendo i sentieri dove sono transitati i corridori e segnando il percorso con le tradizionali bandelle bianco rosse catarifrangenti.

Intorno ad Altum Park ci sono decine di chilometri di sentieri adatti agli escursionisti ma anche ai runners che vogliano cimentarsi in corse all’aria aperta, in un contesto non molto conosciuto, a pochi minuti dal centro città.

Il Trail Running è stato riconosciuto dal Congresso della IAAF nel 2015 come disciplina dell’atletica leggera affiancando pista, corsa su strada, corsa in montagna, corsa campestre. La maggior parte delle gare, che ogni anno in Italia e nel mondo registrano un incremento di iscritti,hanno una lunghezza media di 30-40 Km con dislivelli positivi/negativi di 3.000 metri.

Il Parco Sportivo Outdoor di Genova offre agli appassionati una versione certamente più soft di questa disciplina oltre un comodo ed ampio parcheggio, docce e un servizio di bar-ristorante.