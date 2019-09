Al via il 7° Campionato della Lanterna

Buona apertura per il 7° Campionato della Lanterna, a cura del Circolo Nautico Marina Genova con la collaborazione e il supporto di Marina Genova Resort, LNI Genova Sestri, CN Ilva, A.S.P.N. Enel, CN Mandraccio, A.N.S.D., CN Rum e Asper. Partner tecnici Sail Activity, Marco Nautica e Side Design. Sponsor Mostes e Phenomix. Quarantaquattro le barche iscritte alla competizione, un numero superiore alle aspettative degli organizzatori.

Partenza data con vento da nord in rotazione verso grecale e di intensità pari a 6/7 nodi. Mare piatto. Nella classe ORC la prima affermazione del Tripp 40 “Me Gusta” davanti all’Arcambot 35 “Just a Joke” e al J 109 “Fremito d’Arja”. “Just a Joke” è leader tra gli IRC sul GS 40 “Keonda” e sul Baltic 43 “Adrigole”. La sfida tra i Gran Crociera vede subito in evidenza il GS 40 “Blues”, leader di giornata davanti all’Elan 40 “Magia” e al GS 56 “Jump”. Capitolo J24: vittoria per Jaws, secondo posto per Finalmente e terzo per Be Quiet.