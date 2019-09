Aeroporto di Genova spa, spunta ipotesi privatizzazione. Atlantia (Benetton) potrebbe “scalare” la società

Genova. L’aeroporto di Genova, società per azioni attualmente con Autorità Portuale come socio di maggioranza, è in vendita. Tra i maggiori candidati il gruppo Atlantia, che fa capo alla famiglia Benetton, proprietari di Autostrade per l’Italia.

La notizia, riportata dal Secolo XIX, è stata confermata da Paolo Signorini, presidente dell’authority, anche se l’iter è ancora alla fase embrionale. Il gruppo Atlantia, che già controlla Aeroporti di Roma, è nella cordata che rileverà la nuova Alitalia: uno vocazione, quella per il “volo” che segue quindi quella della autostrade.

Nei fatti Atlantia è già presente nel board di Aeroporto di Genova spa, grazie alla partecipazione di Adr(aeroporti di Roma spa) con un 15% di pacchetto azionario. Il rimanente è di AdSP per il 60% e di Camera di Commercio di Genova con il 25%.

In risposta da Atlantia fanno sapere che al momento l’operazione non è prioritaria, e interverrebbero solo se fosse a repentaglio la continuità dell’operatività dello scalo. Cosa che non sembrerebbe visto i numeri record che sta registrando in questi ultimi anni. Ma, forse proprio per questo Aeroporto di Genova è diventato appetibile.

Non sono tardate le reazioni politiche Alice Salvatore, M5s, attacca la giunta regionale: “”È incredibile che Atlantia Holding, che conosciamo purtroppo bene per il Ponte Morandi, possa acquistare l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Ricordo a Bucci e Toti, sempre proni ad Aspi al punto di invitare l’ad Castellucci alla commemorazione per il Ponte Morandi, dove fu giustamente cacciato dal premier Giuseppe Conte su richiesta dei parenti delle vittime sgomenti, che quella è la stessa Società indagata per l’immane tragedia che ha colpito Genova e l’Italia tutta lo scorso 14 agosto 2018”.