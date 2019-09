Acquario di Genova, il cucciolo di lamantino non ce l’ha fatta

Genova. L’Acquario di Genova dichiara il decesso del cucciolo di lamantino (specie Trichechus manatus manatus), una femmina, nata un mese fa, nella notte tra l’11 e il 12 agosto 2019.

La causa della morte è dovuta a una grave malformazione cerebrale neonatale riscontrata nella necroscopia svolta dallo staff medico veterinario della struttura e dagli esperti dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e del Centro di Referenza Nazionale per le Indagini Diagnostiche sui Mammiferi marini.

Il primo anno di vita nei cuccioli di questa specie è un periodo molto delicato in cui viene sempre attivato un attento monitoraggio. All’interno delle strutture dell’Associazione Europea di Zoo e Acquari (EAZA) di cui l’Acquario di Genova fa parte e sotto il cui coordinamento è gestito il progetto di conservazione di questa specie di mammifero acquatico, la mortalità neonatale (entro il 1° anno di vita) è alta, pari a 1 caso su 4 (26%).

La piccola era monitorata H24 dallo staff che aveva rilevato dopo la prima settimana di vita alcuni segnali di difficoltà, con particolare riferimento a una tendenza letargica e un mancato coordinamento con la mamma nell’allattamento, nonostante qualche primo tentativo andato a buon fine.

Lo staff aveva pertanto spostato il cucciolo in una vasca curatoriale adiacente la vasca espositiva dove il monitoraggio è stato garantito per tutto il tempo 24 ore al giorno, i controlli veterinari effettuati su base giornaliera e dove la piccola è stata nutrita con latte artificiale studiato appositamente.

Lo staff dell’Acquario di Genova è stato ed è in costante contatto con il responsabile del programma europeo di conservazione di specie minacciate (EEP) per il mantenimento e la riproduzione in ambiente controllato del lamantino e i colleghi europei delle altre strutture che mantengono questi animali, per condividere le scelte riguardanti il cucciolo e la mamma e più in generale il popolamento ospite della struttura affinché risponda all’obiettivo di assicurare continuità a questa specie.

Il lamantino è un mammifero acquatico erbivoro dell’ordine dei Sirenidi che, oltre ai lamantini, comprende la famiglia dei dugonghi. Vive esclusivamente nella fascia tropicale e sub-tropicale nelle vicinanze di lagune e grandi estuari. In particolare, il lamantino delle Antille vive in ambienti fluviali e costieri nella zona tropicale e sub tropicale dalle Bahamas al Brasile, inclusi il Mar dei Caraibi e il Golfo del Messico.