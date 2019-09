A Recco torna la Regata dell’Alba

Domenica si è svolta la Regata dell’Alba, Trofeo Gallieno Ferri, evento organizzato dal Cavm di Recco ed intitolato appunto allo storico socio del Club, nonché autore di Zagor. Sedici equipaggi si sono dati appuntamento ancora prima dell’alba sul campo di regata per la partenza che era fissata per le ore 7.

Tre le prove in programma che si sono potute svolgere regolarmente e hanno visto prevalere il Laser Standard di casa di Roberto Novella, seguito da un altro recchelini, Andrea Dellacasa anch’egli con un Laser. Terzo posto per il team misto formato dal varazzini Matteo Pizzorno e da un altro recchelino, Alessio Chiarmonote sul loro Fireball. Alla premiazione ha preso parte anche Pietro Pezzana del Club Vela Sori in quanto più giovane in mare (classe 2008) ed alla sua prima regata.