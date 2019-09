A Genova tinder non “sfonda”, ecco come si cerca l’anima gemella sotto la lanterna

Da quanto tempo esiste Obiettivo Incontro a Genova?

La sede di Genova è stata inaugurata nel 2016, ma Obiettivo Incontro è un marchio presente nel campo delle agenzie matrimoniali dal lontano 1991. La nostra sede, quindi, seppur indipendente dal punto di vista amministrativo, si pone in linea con una tradizione quasi trentennale, adoperando metodi e strumenti concreti, efficaci e in continua revisione, per stare al passo con i tempi.

Come mai l’idea di aprire una realtà del genere nel terzo millennio?

L’idea è chiara e semplice: anche oggi, come sempre è stato e sempre sarà, le persone credono che una relazione d’amore stabile, solida e costruttiva sia un fattore indispensabile per rendere la propria vita degna di essere vissuta. E forse oggi il tempo, le occasioni e i contesti in cui incontrare la persona giusta, con la quale progettare il proprio futuro, sono ancora più rari di una volta.

Le app come Tinder, Badoo e altre che consentono agli utenti di conoscersi con un “like” sono vostri concorrenti? Cosa offrite di differente rispetto ad esse? Come mai un “cliente” si rivolge a voi invece che fare da sé o con le attuali App? Cosa fate in più di queste App?

In questi anni di esplosione dei siti di incontro e delle app di dating abbiamo potuto constatare che non si tratta di un servizio in concorrenza con quello proposto da Obiettivo Incontro, in quanto la “filosofia” alla base è proprio opposta. Sui siti si ha la possibilità di entrare in contatto con un numero esorbitante di utenti, potremmo dire a tappeto, ma ci sono alcune domande da porsi: chi sono queste persone? Il profilo corrisponde alle loro caratteristiche reali? Sono persone affidabili, che si possono incontrare in tutta sicurezza? Sono davvero interessate a conoscenze serie oppure stanno solo giocando? Si arriverà davvero a un incontro vis à vis o si finirà per chattare all’infinito?

Conoscere persone tramite Obiettivo Incontro permette di ovviare a tutte queste incognite, in quanto l’agenzia propone una ricerca partner mirata, garantendo l’identità delle persone presentate, propone gli incontri illustrando con chiarezza e trasparenza il profilo, offre il servizio solo a chi si dimostra una persona per bene, affidabile ed educata, nonché seriamente motivata a intraprendere una conoscenza importante, orientata al futuro. Nessuno dei nostri aderenti è alla ricerca di un’avventura né tantomeno della storia di una notte. E la compatibilità tra due profili è valutata dalle nostre consulenti, esperte e preparate, e non da un algoritmo freddo e inadatto a un campo così sensibile che è quello dei sentimenti. E si fa conoscenza davanti a un buon caffè, non davanti allo schermo di uno smartphone.

Quale è il vostro segreto per essere una realtà così duratura nel tempo, solida e in continua espansione?

Non è un segreto, ma una questione molto chiara: lavoriamo con professionalità, puntualità e grande rispetto per questa sfera così sensibile nella vita delle persone. Non promettiamo quello che non siamo sicuri di poter mantenere. E ci mettiamo un impegno sincero e autentico, perché arrivare al risultato, ossia aiutare i nostri aderenti a dare una svolta felice alla loro vita, è un evento che non smette mai di emozionarci.

Quale è l’obiettivo per il vostro cliente?

L’obiettivo esplicito e imprescindibile è quello di dare loro l’occasione di incontrare una persona per cui scocchi reciprocamente la scintilla e con la quale costruire una vita serena, appagante e in linea con le aspettative e i desideri di entrambi. Durante il percorso verso questo risultato succedono altre cose importanti: si riaccende la speranza, la vita si anima con l’emozione di una telefonata, di un primo appuntamento, di un messaggio di buongiorno o di buonanotte. Si riattiva la vita sociale e questo comporta la spinta a prendersi cura di sé, a valorizzarsi, a lavorare sulle proprie potenzialità. Si viene a contatto con nuovi contesti, si allarga il giro delle conoscenze e si fanno amicizie che spesso si mantengono anche in assenza di un risvolto sentimentale. Insomma, invece di stare a casa a rimuginare sulla propria solitudine o di fare continuamente buchi nell’acqua sui social o a zonzo per locali, ci si dà un’opportunità vera e mirata, basata sulle proprie caratteristiche e preferenze.

CONTATTACI, SENZA IMPEGNO, PER QUALCHE INFORMAZIONE IN PIU’ O PER UN COLLOQUIO GRATUITO!

Sede di Genova

Via Domenico Fiasella 4/9

Tel. 010.57001032

SMS/WA 392.9209238

genova@obiettivoincontro.it

https://www.obiettivoincontro.it/sede.asp?sede=40&t=Genova