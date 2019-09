A Genova il congresso nazionale dell’Associazione italiana medicina del sonno

Genova. “Sonno e ricerca: nuove prospettive per una medicina integrata” è il titolo del XXIX congresso nazionale dell’Associazione Italiana Medicina del Sonno, in programma a Genova dal 13 al 15 settembre.

Focus di questa edizione, patrocinata, tra gli altri, dall’Ospedale Policlinico San Martino, saranno tematiche di estrema attualità, contestualizzate sul fronte della ricerca, della terapia e delle prospettive future, con l’obiettivo di fornire una panoramica sempre più ampia e interdisciplinare della medicina del sonno, con particolare riferimento a: costi e benefici dei disturbi del sonno; episodi parossistici in sonno nelle età della vita; disturbi del sonno: neuroimmunologia e neurodegenerazione; la quantificazione del sonno e dei suoi disturbi; i disturbi del sonno in età evolutiva; insonnia e patologie neuropsichiatriche; disturbi respiratori in sonno e patologie cardiometaboliche; ipersonnie di origine centrale; sonno, memoria e funzioni cognitive.

L’evento, con valore formativo (11,9 crediti ECM), è punto di riferimento in Italia per la ricerca e la formazione continua in questo ambito e rappresenta un momento di incontro di specialisti in diverse discipline.

Come da tradizione, verrà fornito ampio spazio anche allo sviluppo di nuove tecnologie nell’utilizzo di dispositivi diagnostico-terapeutici sempre più performanti e avanzati.